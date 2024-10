Reprodução Jam Press 'Foot toast' custa cerca de R$ 150, segunda a influencer digital

Uma influencer digital de Taiwan descolou uma maneira surpreendente e inusitada de faturar uma graninha com a ajuda do Instagram . Ela pressiona os dedos do pé em uma f atia de pão de forma , coloca-o em uma torradeira por poucos segundos e vende as torradas por quase R$ 150 cada uma.

Silverluri Luo , como a cosplayer é conhecida no mundo digital, recentemente criou o chamado empreendimento " foot toast" ( torrada de pé , em português), como forma de ganhar dinheiro rápido.

Reprodução Jam Press Silverluri Luo exibe a fatia de pão de forma com a marca dos dedos de seu pé

A influenciadora tem mais de 2.500 seguidores em seu perfil no Instagram. Ela garante que tem clientes pelo mundo todo. Qualquer pessoa interessada em uma fatia pode fazer o pedido enviando mensagem diretamente pela conta dela na rede social.

Diante do sucesso da empreitada, ela fez um agradecimento aos seus “clientes”: “Obrigado a todos pelo apoio. As "torradas de pé" vendem surpreendentemente bem... hahaha”. E revelou que continuará pensando em novos temas no futuro.



As informações são do portal What’s The Jam.