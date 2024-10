Reprodução Traição? Amiga de Amanda Kimberlly revela bastidores do envolvimento com Neymar

A influenciadora Andressa Castorino saiu em defesa da amiga Amanda Kimberlly durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. A ex-participante do "De Férias com o Ex" negou que a mãe de Helena teria ficado com Neymar enquanto ele estava comprometido com Bruna Biancardi, atual companheira do jogador.

O que aconteceu?

Através dos comentários, internautas confrontaram Andressa Castorino sobre o envolvimento de Amanda Kimberlly com Neymar. Um deles sugeriu que Neymar e a influenciadora traíram Bruna Biancardi.

"Amore, não traiu, eles [Bruna e Neymar] não estavam juntos. Eu tenho empatia pelo que realmente aconteceu: Minha amiga ficou com um cara solteiro e acabou engravidando dele, independentemente de quem seja. A gente não tem culpa de que eles não estavam juntos, né", defendeu Castorino.

Outro comentário acusou Amanda Kimberlly de não ter tido empatia com Bruna Biancardi, que passava pelo puerpério, quando engravidou de Helena, a caçula do jogador.

"Como a Kim ia ter respeito por um puerpério se ela nem sabia o que ia acontecer, sendo que elas não eram amigas e sendo que eles não estavam juntos? Você queria que ela tivesse consideração por uma pessoa que ela nem conhecia? Aí não existiria ninguém ficando com uma pessoa que você já ficou, né, porque todo mundo tem que ter empatia com todo mundo", rebateu.