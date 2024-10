Reprodução Maya Willow Sias





Um famoso cirurgião norte-americano Ammar Mahmoud, que atua em Nova York está sendo acusado de fazer a modelo Maya Willow Sias de ser sua escrava sexual.

Em conversa com o NY Post , ela contou que o médico, após tê-la agredido, tentou cobrir o olho roxo com um procedimento de preenchimento sem anestesia, quebrando sua órbita ocular.

Indenização

A jovem de 25 anos agora pede uma indenização de US$ 10 milhões (cerca de R$ 57 milhões)em tribunal de Manhattan. "Ele me feriu no rosto com uma agulha, eu podia sentir a agulha arranhando o osso", declarou. Ela ainda contou que acredita que outras mulheres também foram agredidas por Mahmoud.

A modelo e cantora de Los Angeles afirma em um processo na Suprema Corte de Manhattan que Mahmoud é "um cirurgião plástico violento, viciado em sexo e dependente de drogas e álcool, que se oculta atrás de uma imagem de cuidador". Maya expressou a crença de que Mahmoud agrediu e abusou de outras mulheres. Em 2014, uma ex-esposa do cirurgião o processou por violência doméstica.

Maya apresentou fotografias dos hematomas e ferimentos que alega ter sofrido nas mãos de Mahmoud durante os nove meses de relacionamento. Essas imagens foram anexadas ao processo.