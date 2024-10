Reprodução Ator pornô detona Andressa Urach e diz ter vivido relacionamento abusivo: 'Coisa pesada'

O ator pornô Lucas Matheus Ferraz criticou a ex-namorada Andressa Urach ao relembrar o relacionamento "abusivo". Nas redes sociais, o influenciador alegou ter sido bloqueado pela ex-"A Fazenda" e deixou claro que a relação não terminou de maneira amigável.

O que aconteceu?

Após Andressa Urach dar declarações sobre ter colocado um ponto final no relacionamento devido ao ciúme excessivo que sentia por Lucas, foi a vez do influenciador contar o lado dele sobre a separação.

Aos internautas, Lucas apontou ter vivido momentos "pesados" no que chamou de relacionamento abusivo. "Eu não vou ser hipócrita e dizer que foi tudo ruim. Não foi. Teve ótimas fases. Vivemos coisas muito boas. Mas chegou um momento em que, sim, ficou abusivo. E são vários fatores para ser abusivo. E a gente não cai na real que está vivendo isso até alguns sinais que você fala: 'isso não está certo'. Quando chegou a ficar uma coisa pesada, aí, sim, a gente decidiu: 'isso não está saudável. Você não está sabendo lidar com as situações, está acabando com a nossa vida profissional e pessoal, então é melhor terminar'", recordou.

O ator de conteúdo adulto também citou as constantes mudanças de humor de Andressa Urach, sugerindo que a influenciadora precisa ter mais controle sobre as próprias emoções. "Não estou aqui para expor ninguém. Na própria internet, ela já mostra um pouco do comportamento. Acho que, uma pessoa que está controlada e sabe lidar com as situações, não tem o comportamento estressante daquele jeito. Eu acho que é uma mudança de clima, de diálogo, muito rápida. 'Estou bem' em um segundo e, no outro segundo, 'quero matar todos os irmãos'. Não sei bem o que ela quer pregar, mas ela precisa de um pouco mais de autocontrole."

Lucas revelou que a ex-namorada o bloqueou nas redes sociais, atitude pela qual ele diz agradecer. "Só quero que ela viva a vida dela bem e que não lembre de mim. Deixa eu viver a minha vida, seja no trabalho ou pessoalmente. Acho que, quando a pessoa tem caráter e boa índole, ela vê as atitudes boas que a pessoa fez por ela. Mas acho que essa parte foi esquecida, né?", alfinetou.

Ele também confirmou que Andressa Urach rejeita a carreira dele na indústria de entretenimento adulto. "Ontem ela deixou de me seguir e tirou todas as colaborações de fotos. Para alguém que queria uma amizade, eu não sei por que isso. Não sabe lidar com o meu trabalho nem depois do término. Falta de maturidade, né?", detonou.

No pronunciamento, Lucas também garantiu que não sente mais nada pela ex-namorada. "É impossível [estar apaixonado]. Acho que, quanto mais o tempo está passando, mais eu vejo as atitudes e menos amor eu tenho [por ela]. Infelizmente, foi assim que o relacionamento foi destruído."