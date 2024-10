Reprodução Aparência de Maiara, dupla de Maraisa, gera preocupação entre fãs: 'Precisa de ajuda'

Uma entrevista da dupla sertaneja Maiara e Maraisa viralizou nas redes sociais. O motivo? A aparência de Maiara despertou a preocupação dos fãs, que sugeriram que a cantora pode estar enfrentando algum problema de saúde.

O caso ocorreu no sábado (19), quando as irmãs se apresentaram no Micarina 2024, um dos maiores eventos do Piauí. Nos bastidores, elas conversaram com a equipe do Entretermeio, e o vídeo foi publicado nas redes sociais.

Antes da repercussão, Maiara já havia se pronunciado sobre os comentários maldosos que recebe. "Estou na minha melhor fase, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, nunca estive tão bonita e estou solteira", declarou.

No entanto, a viralização do vídeo fez com que muitos fãs e admiradores da dupla sertaneja se preocupassem com a condição física de Maiara, que, desde o início do seu processo de emagrecimento, já perdeu mais de 20 kg.

"Visivelmente, essa mulher não está bem, mas como não sou médico, vou acreditar nela", escreveu um usuário do Instagram. "Ela precisa de ajuda, eu acho! Está com distorção de imagem", sugeriu outra pessoa. "Tão fraquinha que está quase sem força para falar", observou uma terceira.

Alguns internautas também pediram uma intervenção familiar. "Cadê a família e os amigos de verdade dessa menina? Gente...", questionou um rapaz. "Tudo em excesso é prejudicial, o que me espanta nem é ela se considerar na melhor fase. E sim, as pessoas lúcidas ao redor dela não interviram… Até quando vão deixar ela nessa situação, visivelmente doente?", escreveu outra pessoa.

Houve quem pediu cautela com os comentários e suposições sobre a saúde da cantora. "Gente, já pararam para pensar que talvez ela esteja passando por um problema de saúde... Talvez ela só não queira falar... deixem a mulher viver em paz!", acrescentou uma seguidora.

Gente, será que só eu vejo essa maiara com alguma doença 🦠 ou distúrbio ⁉️👏 pic.twitter.com/Q2kGDGVE3Q — Senhora RIVOTRIL🚩❤️ (@SRivoltril) October 22, 2024