Reprodução Lucas Lucco é roubado na Europa e tem prejuízo altíssimo: 'Dá vontade de chorar'

O cantor Lucas Lucco foi roubado neste sábado (19) durante sua viagem por Amsterdã, na Holanda. Nas redes sociais, o músico se mostrou indignado por ter o vidro do carro estourado e por terem levado pertences importantes, como, por exemplo, seu passaporte. De acordo com ele, o prejuízo ultrapassa R$ 100 mil.

"Gente, vim parar aqui na delegacia. Eu estava fazendo compras e depois o povo fala que é no Brasil, né? Que o povo assalta e rouba. Eu deixei o carro estacionado, alguém quebrou o vidro e pegou minha mochila, passaporte e fone", relatou nos Stories do Instagram.

Por sorte, o fone de Lucas Lucco possuía rastreador, o que possibilitou a tentativa de recuperar os itens. "O fone está se movendo e o cara acho que não sabe que está na minha mochila. Agora vou com a polícia procurar o cara. Nossa Senhora! Mas eu dou tanta porrada que ele não vai entender nada", disse, revoltado.

Em outros Stories, o cantor registrou que estava na van da polícia indo em direção à localização apontada pelo fone. No entanto, a tentativa foi frustrada.

"Gente, minha cara está até vermelha de tanto andar no frio. Resumindo, a polícia não fez porr* nenhuma, na verdade, me levou lá e colocou eu na van. A gente procurou a localização do AirPods, mas já tinha 20 minutos que não estava lá", revelou, desanimado.

O cantor revelou ter tido um prejuízo de mais de R$ 100 mil e disse estar desmotivado para cumprir seus compromissos. Ele está no país europeu devido a uma maratona.

"Resumo: mochilinha da Gucci, Rolex Submariner, AirPods, plaquinha da corrida. Putz, velho! Dá vontade de chorar, na moral. Foi um prejuízo de R$ 100 mil, no mínimo. Me roubaram só a mochila, tinha câmera e um monte de coisa. Agora eu tenho que voltar à estação da polícia para fazer a ocorrência, para poder conseguir pegar um passaporte de emergência. Quem souber aí como é que faz esses trâmites, se precisa ir na embaixada, manda por mensagem que eu vou ver. Mas é isso! Sinceramente, eu dei uma desanimada de correr minha maratona amanhã. Levaram até o meu negocinho, que fui lá pegar hoje", detalhou.