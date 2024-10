Foto: Villa Mix Homem processa cantor Leonardo





O cantor Leonardo, de 61 anos, está sendo processado por um ex-fã. O homem, identificado como Marcelo Gomes da Silva, alega ter apanhado durante um show do sertanejo, após uma suposta "ordem" do artista. Com isso, o homem está pedindo R$ 560 mil de indenização. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra, no último sábado (19).

No último dia 24 de setembro, o vaqueiro Marcelo da Silva entrou com uma ação na vara municipal do Tribunal de Justiça de Goiás. Ele reclama de responsabilidade civil, danos morais e direitos de imagem. O caso aconteceu em Aruanã, Goiânia, no dia 20 de junho.

Entenda a polêmica

O ex-fã alega que uma discussão teria começado entre ele e um desconhecido durante o show de Leonardo, após o homem dar em cima de sua mulher, segundo ele. O cantor viu a confusão do palco e disparou: "A gente está aqui para assistir, a gente paga caro para ver. Oh, grandão de chapéu, dá um tapa na orelha dele".

Seguindo o pedido de Leonardo, o homem de chapéu dá um soco em Marcelo, que cai no chão. A cena foi gravada por fãs que estavam na plateia e rapidamente viralizou, indo parar em vários portais de notícias.

No boletim de ocorrência, Marcelo conta que o show seguiu normalmente, mesmo com ele desacordado no chão e sangrando. O homem afirma que não recebeu atendimento médico. O vaqueiro diz ainda que só recuperou a consciência após ser levado para a beira de um rio próximo dali.

Após o vídeo viralizar, Marcelo conta que passou a ser acusado de ter agredido uma mulher, durante a apresentação de Leonardo, o que ele nega. Até então, ele não havia dado a sua versão dos fatos.

