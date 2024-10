Reprodução Liam Payne

A polícia argentina suspeita que o cantor Liam Payne, ex-membro do One Direction, tenha abusado da droga apelidada de 'cristal', também conhecida como metanfetamina. O artista morreu na quarta-feira (16), após cair da sacada de um hotel e sofrer o impacto causado pelos 14 metros de altura.

Uma fonte anônima ligada à investigação contou ao TMZ que a hipótese é de que Liam tenha tido um surto após utilizar a substância potente e nociva. Além disso, as autoridades entendem que o comportamento do cantor se assemelhava ao de usuários da droga.

Antes da fatalidade, um funcionário do hotel em que o cantor estava hospedado registrou o comportamento agressivo e típico de quem estava sob efeito de substâncias como drogas ou álcool.

Os efeitos da metanfetamina incluem: comportamento impulsivo e agressivo, euforia intensa, perda de apetite, alucinações e delírios.

Outro fator que contribui para a suspeita é o estado em que o quarto do cantor britânico foi encontrado. Em fotos divulgadas, é possível notar indícios de uso de drogas, uma vez que foram achados fragmentos de latas queimadas, papel alumínio, isqueiro, comprimidos, pó branco e bebidas alcoólicas consumidas.

Apesar disso, somente o exame toxicológico poderá concluir com precisão qual substância estava presente no organismo do cantor. A morte está sendo classificada como suspeita, enquanto a investigação não chega ao fim.

As autoridades também investigam o suposto traficante que teria vendido drogas para o ex-membro do One Direction. O celular do cantor foi apreendido, e as últimas trocas de mensagens podem levar a polícia até o suposto criminoso. Caso seja encontrado, essa pessoa poderá ser indiciada por fornecimento de entorpecentes e facilitação de local para o consumo.

Geoff Payne, pai de Liam, visita o memorial criado por fãs em frente ao hotel Casa Sur, na Argentina.

Pai de Liam Payne visita memorial criado por fãs. Juan Mabromata/ AFP Ex-integrante da One Direction morreu no dia 16 de outubro na Argentina. Juan Mabromata/ AFP Artista caiu de sacada do quarto e sofreu queda de 14 metros. Juan Mabromata/ AFP