Reprodução/Instagram Sabrina Sato está grávida do ator Nicolas Prattes

O amor está no ar! Nicolas Prattes, de 27 anos, se declarou à noiva, Sabrina Sato, de 43 anos, ao compartilhar um vídeo em que mostra os melhores momentos do casal neste sábado (19). O post acontece após eles confirmarem que estão à espera do primeiro filho juntos.



"Eternamente treinando o olhar para aquilo que realmente importa. O que não se toca, mas se sente. O que merece sua atenção. O que faz a diferença", declarou o ator na legenda.

Nas imagens, o casal aparece curtindo dias de descanso em uma viagem a Itacoatiara, no Rio de Janeiro. No vídeo, os dois surgem em uma praia brincando com os dois cachorros da família.

Assista:





Quem também aparece na filmagem é a pequena Zoe, a filha de Sabrina com o ator Duda Nagle.

Nos comentários, Sabrina retribuiu a homenagem: "Meus amores", escreveu ela. Seguidores também elogiaram o casal do momento. "Amo ver um casal feliz", disse uma fã. "Que esse amor seja eterno", desejou outra.

Gravidez

Sabrina Sato, de 43 anos, e Nicolas Prattes, de 27, estão à espera de um bebê. A informação foi confirmada pela assessoria da apresentadora para a reportagem do iG Gente. Sato já é mãe de Zoe, de 5 anos, fruto da antiga relação com o ator Duda Nagle.

"Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", informa a nota.

O casal aproveitou o dia de sol na praia Reprodução/Instagram Sabrina Sato acompanhou a aula de surfe de Nicolas Prattes Reprodução/Instagram Os pombinhos posaram em frente ao pôr-do-sol Reprodução/Instagram Nicolas Prattes publicou fotos românticas com Sabrina Sato Reprodução/Instagram Nicolas Prattes e Sabrina Sato Reprodução/Instagram

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.