Reprodução/Instagram Dany Bananinha





A assistente de palco Dany Bananinha, de 48 anos, precisou remover o implante de silicone nos seios após ter complicações nas próteses mamárias. Durante exames de rotina, foram identificados "dois enormes nódulos" em seus seios. Ela contou na última sexta-feira (18) que a cirurgia foi feita com sucesso.

A influenciadora contou a sua história para servir de alerta aos seus seguidores sobre a importância de manter uma rotina de exames em meio ao Outubro Rosa - campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

“Finalmente tomei coragem de vir aqui dividir com vocês a minha história, os meus oito meses de sofrimento, a minha vitória, a minha cicatriz, que vocês sempre me perguntam, e reforçar a importância de estarmos sempre com todos os exames mamários em dia”, começou.

Em seguida, ela explicou como o nódulo surgiu. “Sempre que tem uma contratura capsular, devemos investigar a cápsula da prótese (mandamos para análise e biópsia), pois existe um tipo raro de linfoma chamado ALCL, que pode ocorrer nessa cápsula. Em relação ao meu caso específico, o nódulo possivelmente surgiu devido ao leite materno, que empedrou e ficou em contato com a prótese de silicone”, relatou.

Dany relembrou o susto ao ver o nódulo e a pressa para evitar que o problema virasse uma infecção. “O que chamou a nossa atenção era o tamanho desse nódulo, que era em torno de 8 × 4 cm e se encontrava dentro dessa cápsula, ou seja, em contato direto com meu implante, o que poderia ter dado infecção."

"O médico explicou que, em alguns casos, ao deparar com essa situação, retiramos a prótese e a cápsula e 'montamos' a mama da paciente (sem colocar outro implante no momento). Nesses casos, é indicado à paciente ficar de 3 a 6 meses sem próteses novas e, após esse período, fazer uma nova cirurgia para a colocação desses novos implantes, devido ao risco de infecção”, explicou.

“Dirigindo, eu comecei a sentir aquele líquido quente em cima de mim e aquele machucadinho simplesmente explodiu. Abriu um buraco no meu peito”, contou.

Assista ao relato: