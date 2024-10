Reprodução Liam Payne sofreu derrota profissional dias antes de sua morte, revela fonte

O cantor Liam Payne teria sido cortado de sua gravadora, a Universal Music, dias antes de sua morte na quarta-feira (16). De acordo com uma fonte do Daily Mail, a empresa tomou a decisão drástica justificando que o ex-One Direction "estava fracassando".

Ao jornal inglês, a fonte, que não teve a identidade revelada, alega que a carreira solo de Liam não correspondeu ao sucesso astronômico da boyband.

"O avanço de Liam foi enorme, e ele não recuperou [isso]. De todos os garotos do One Direction, Liam estava no caminho errado musicalmente", afirmou.

Outra pessoa próxima aos bastidores também confirmou o caso ao Daily Mail: "É como se toda a trajetória musical que Liam construiu desde que começou sua carreira solo, há oito anos, estivesse desmoronando. Não havia muito mais para ele", refletiu, apontando qual teria sido a reação do vocalista. "Deve tê-lo deixado completamente devastado."

Antes da demissão recente, Liam também teria sofrido outro golpe na carreira. Seu segundo álbum de estúdio, que estava para ser lançado, foi suspenso. No início do ano, o cantor chegou a divulgar a música "Teardrops", que faz parte do projeto descartado pela Universal. A canção, no entanto, decepcionou as expectativas dos executivos, uma vez que não ultrapassou 6 milhões de ouvintes no Spotify.

Além disso, Liam também foi deixado pela equipe que gerenciava suas publicidades. O grupo teria renunciado ao trabalho no início de outubro, deixando o ex-One Direction sem nenhuma representação.

Morte de Liam Payne

Ex-membro do grupo britânico One Direction, Liam Payne morreu nesta quarta-feira (16) no hotel Casa Sur, localizado em Buenos Aires, Argentina. O cantor, de 31 anos, caiu do terceiro andar e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a imprensa argentina, as autoridades foram ao local após um telefonema do hotel relatando um homem que estaria agressivo e sob influência de drogas ou álcool.

Alberto Crescentini, chefe da SAME, serviço de atendimento de saúde emergencial da Argentina, declarou que o cantor sofreu uma queda de aproximadamente 14 metros, que causou "ferimentos muito graves incompatíveis com a vida".

Liam Payne deixa um filho de 7 anos, fruto do antigo relacionamento com a cantora britânica Cheryl Cole.