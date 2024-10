Reprodução Liam Payne: namorada se pronuncia pela 1ª vez desde a morte do cantor

A influenciadora Kate Cassidy, de 25 anos, se manifestou pela primeira vez desde a morte do namorado, Liam Payne. O casal estava junto desde 2022, embora o início do relacionamento tenha ocorrido longe dos holofotes. Kate acompanhou o ex-membro do One Direction na viagem para a Argentina, onde ele morreu na quarta-feira (16).

Através do Instagram, Kate agradeceu as mensagens recebidas e pediu que sua privacidade fosse respeitada durante o luto.

"Obrigada por todas as palavras gentis e pelo amor que me enviaram. Estou completamente perdida. Nada nos últimos dias parece real. Peço e rezo para que me concedam a graça e o espaço para enfrentar isso de maneira privada", começou.

Em seguida, a modelo escreveu uma carta aberta para o cantor. "Liam, meu anjo. Você é tudo. Quero que saiba que te amei incondicionalmente e completamente. Vou continuar te amando pelo resto da minha vida. Eu te amo, Liam", declarou.

Kate embarcou com o cantor para a Argentina no final de setembro. Desde então, eles passaram algumas semanas em Buenos Aires, onde Liam também reencontrou Niall Horan, ex-colega de One Direction.

A modelo retornou sozinha para sua casa em Miami dois dias antes da fatalidade. Nas redes sociais, ela destacou que precisava voltar para sua residência e disse que permaneceu mais tempo na Argentina do que o planejado.



Morte de Liam Payne

Ex-membro do grupo britânico One Direction, Liam Payne morreu nesta quarta-feira (16) no hotel Casa Sur, localizado em Buenos Aires, Argentina. O cantor de 31 anos caiu do terceiro andar e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a imprensa argentina, as autoridades foram ao local após um telefonema do hotel relatando um homem que estaria agressivo e sob influência de drogas ou álcool.

Alberto Crescentini, chefe da SAME, serviço de atendimento de saúde emergencial da Argentina, declarou que o cantor sofreu uma queda de aproximadamente 14 metros, que causou "ferimentos muito graves incompatíveis com a vida".

Liam Payne deixa um filho de 7 anos, fruto do antigo relacionamento com a cantora britânica Cheryl Cole.