Reprodução Produtor revela a reação de Zayn Malik, ex-One Direction, ao saber da morte de Liam Payne

Com a morte de Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, na quarta-feira (16), fãs do grupo britânico aguardam o pronunciamento dos ex-colegas Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik. De acordo com um produtor, Malik recebeu a notícia nesta quinta-feira (17) com enorme choque e perplexidade.

“Zayn foi informado nas primeiras horas desta manhã [quinta-feira, 17] e está em frangalhos”, disseram fontes ao Daily Mail. "Ele está em choque, e seus pais entraram em contato com a família de Liam para oferecer apoio e condolências."

Desde a morte trágica, amigos e parentes de Zayn teriam insistido para que ele não ficasse sozinho e atravessasse o luto com o apoio familiar. "Pessoas próximas a Zayn não querem que ele fique sozinho neste momento, então ele está cercado de amigos", destacou a fonte.

Em 2015, Zayn Malik surpreendeu os fãs ao anunciar que estava deixando o grupo musical. Um ano depois, em 2016, os membros do One Direction anunciaram uma pausa por tempo indeterminado. Desde então, cada um focou em projetos solo.

Segundo a fonte do Daily Mail, Zayn e Liam estavam afastados e não costumavam trocar novidades. Apesar disso, foi revelado que ambos mantinham respeito pela trajetória e parceria que construíram na juventude.

"Eles se respeitavam à distância. Não se odiavam, mas não conseguiam concordar em várias coisas. No entanto, ambos sentiram que tinham sido explorados na indústria musical", enfatizou.

Harry Styles, Louis Tomlinson e Niall Horan, o último a ter contato com Liam Payne, ainda não se manifestaram publicamente sobre a morte do ex-colega de banda.