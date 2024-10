Reprodução Influenciadora teria traído ex-Real Madrid com entregador de açaí; entenda a polêmica

A influenciadora Ingrid Lima teria traído o jogador de futebol Vinicius Tobias, ex-Real Madrid, com um entregador de açaí. O caso se tornou um doas assuntos mais comentados nas redes sociais após a modelo ter revelado que o atleta não é o pai de sua filha.

De acordo com informações divulgadas pelo Portal Léo Dias, Ingrid Lima manteve um caso extraconjugal com um entregador de açaí durante o relacionamento com Vinicius Tobias.

A publicação aponta que Vinicius Tobias também teve caso de infidelidade em meio ao romance com Ingrid. A polêmica ganhou maiores proporções após a influenciadora divulgar o resultado de um exame de DNA que atestou que sua filha, Maitê, não é herdeira do jogador de futebol.

Vinicius Tobias chegou a tatuar o nome da bebê de dois meses, antes do resultado vir a tona. Nas redes sociais, Ingrid Lima se manifestou e assumiu que teve um caso com outro rapaz durante idas e vindas do relacionamento.

"Como todos já sabem, eu e o Vinicius não estamos mais juntos faz um bom tempo, e nessas idas e vindas eu me relacionei com uma pessoa. Decidimos fazer um [exame de] DNA e Maitê não é filha do Vinicius", explicou nos Stories do Instagram.

"Peço de coração para pararem de atacar ele, foi a pedido meu, ele não comparecer no parto e não postar nada sobre a Maitê até o exame sair. Eu e Vinicius já sentamos e conversamos amigavelmente. Desejo as melhores coisas do mundo para ele, que ambos possam seguir sua vida em paz", completou.