A atriz Heloísa Périssé revelou que ela e o diretor Mauro Farias não são mais um casal. A atriz surpreendeu os fãs, uma vez que ainda não havia falado publicamente sobre o assunto.

Em entrevista exclusiva ao jornal "O Globo", ela comentou o assunto com humor e detalhou sobre o relacionamento com o ex-marido. "Eu disse que sou apaixonada hoje, mas amanhã posso odiar (risos). Eu já me separei do meu marido mais de 20 vezes. Somos casados há 22 anos e já nos separamos 22 mil vezes. Teve uma época em que cansamos de separar e falamos: "Chega, vamos nos dar bem"", brincou.

Ela continua: "A partir dali, rolou total. Até os 10 anos de casamento, foram 10 anos bem... Eu digo que o início do meu namoro com ele foi bíblico, porque no início tudo eram trevas (risos). Geralmente, no início você é apaixonado, mas o nosso foi um início muito tenso. Nós éramos apaixonados também, mas no início você ainda está conhecendo a pessoa. Hoje em dia, eu sei exatamente até onde posso ir com ele, e ele idem. Ele é igual a mim: casadouro. Quando me separei do Lug, falei: "Vou ficar solteira por um tempo, vou dar uma galinhada". Mas não tive tempo, porque o primeiro que peguei foi ele e já casei de novo. Encontrei um casadouro igual a mim".

Este ano, Heloisa também revelou no programa "Surubaum", de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que fez sexo com o ex-marido por 100 dias seguidos, o que deu o que falar nas redes sociais.

"Eu acho isso uma loucura, nem imaginei (que iria repercutir tanto). Eu acho que as pessoas não transam, então elas ficaram meio chocadas. E ainda mais pelo fato de eu transar com meu marido! Acho que o choque foi esse (risos). Para poder arrefecer, agora eu digo: "Nós éramos novos, agora a coisa mudou, nós transamos uma vez a cada 100 dias". Falo isso para as pessoas ficarem mais calmas".









