Nesta terça-feira (15), a apresentadora e jornalista Sonia Abrão saiu em defesa de Davi Brito e deu sua opinião após a influenciadora Mani Reggo entrar com um processo de reconhecimento de união estável contra Davi Brito, vencedor do BBB24, e pedir uma indenização superior a R$ 450 mil.

A apresentadora do "A Tarde É Sua" afirmou que a influencer foi uma “decepção” e que o casal não mantinha uma união estável. “A gente viu naquele reality show um Davi apaixonado, um Davi extremamente comprometido com a Mani, um Davi que o tempo todo falava do amor dele por ela, muitas vezes entre ‘minha mulher’ e ‘minha namorada’, ele ia alternando a definição, porque ele ainda não tinha oficialmente se casado com ela”, iniciou.

Sonia Abrão afirmou que o ex-BBB nunca declarou que morava sob o mesmo teto que Mani Reggo. “Em nenhum momento ele disse que eles moravam juntos. Não, era o amor; trabalhavam juntos, ele ajudava na barraca de sanduíche em frente ao hospital, trabalhava o dia todo como Uber, eles eram um casal, mas nada que fosse caracterizassem uma união estável nesse sentido de viver sob o mesmo teto, isso ele deixou bem claro”.

A apresentadora ainda apontou que Mani Reggo foi uma decepção para Davi. “Então, esse foi o cara que saiu de lá [do BBB24], disposto a dividir a vida com ela, mas quando chega aqui fora a realidade é outra, foi uma grande decepção”.

















