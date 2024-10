Instagram/@vanessalopesr_ 30/09/2024 Vanessa Lopes está namorando Lucas Mamede





Apaixonada, Vanessa Lopes , de 23 anos, tem demonstrado sua admiração pelo cantor Lucas Mamede , de 21, desde que oficializaram o namoro no início deste ano. Em entrevista exclusiva à Quem, a ex-participante do BBB 24 compartilhou detalhes sobre essa nova fase romântica e refletiu sobre sua saúde mental após um período afastada das redes sociais.



Para cuidar da saúde mental, Vanessa passou por tratamento psiquiátrico e se afastou da vida pública por alguns meses após sua saída do reality da TV Globo.

Quase um ano após os acontecimentos turbulentos, ela descreve seu momento atual como "muito bom". "Estou voltando com tudo com o trabalho, meu namoro está incrível também. Continuo cuidando da minha saúde mental, continuo o meu tratamento, e sigo nos meus esportes. Acho que tudo voltou ao normal. Eu estou muito feliz, de verdade".

Vanessa já havia compartilhado com os brothers do BBB que estava em um relacionamento, mas foi em maio que ela decidiu assumir publicamente sua relação.

"Eu estou muito apaixonada, a gente fez uma viagem agora pra Curaçao, e eu acho que eu me apaixonei três vezes mais do que eu já tava apaixonada", declara.

A ex-sister declara que Lucas "revela a melhor versão" dela: "A gente combina muito, é muito parecido de jeito. Ele é incrível. Quando estamos juntos, a gente que não liga pra nada. É como se o mundo fosse cor-de-rosa, fosse um arco-íris. Com certeza, ele traz o melhor de mim".

"Eu acho que, pra mim, isso é o mais lindo de tudo. Eu sempre fui uma pessoa que trata as pessoas da forma como eu gostaria de ser tratada, e não consigo andar com pessoas que não tratam as pessoas bem", revelou, destacando que sua maior admiração pelo cantor é a empatia com que ele se dirige a todos ao seu redor.

"Eu já convivi com muitas pessoas assim no meio [artístico], que não conseguiam tratar as pessoas da mesma forma. E ele trata qualquer um do mesmo jeito. Pra mim, isso é a coisa mais linda nele", enfatiza.

Com 32 milhões de seguidores no TikTok, Vanessa enfrenta comentários ofensivos diariamente. A criadora de conteúdo afirma que diversas sessões de terapia a ajudaram a alcançar um estado de paz interior.



'"Você tem que começar a ter muita certeza de quem você é. Se você não estiver feliz com quem você é, você não vai aguentar [a fama]. É se cuidar mesmo, tanto com a parte psicológica, quanto física. Eu faço esportes, porque me ajuda muito. Esqueço do mundo e foco só em mim".









