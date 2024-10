Reprodução Luciano Huck e Angélica

A apresentadora Angélica entregou as preferências sexuais que ela e o marido, o apresentador Luciano Huck, compartilham na "hora H". Em participação no programa de Tatá Werneck, "Lady Night", a ex-cantora descartou a ideia de permitir uma terceira pessoa durante o sexo do casal.

Na atração, Tatá Werneck brincou ao se convidar para um ménage com a dupla de apresentadores. "Eu, Luciano e você? [Não], é que a gente não gosta de ménage", rebateu Angélica.

A participação de Angélica também trouxe revelações sobre o comportamento dela durante a prática sexual. A apresentadora confessou que gosta de "morder a bundinha, seja ela qual for" e admitiu que já fez "estripulias" nos Estúdios Globo.

Outro tema abordado no programa foi a relação dela com as ex-namoradas de Luciano Huck. A veterana foi direta ao admitir que sente ciúmes de uma ex-companheira, sem citar o nome. "Tenho. Estou sendo sincera, gente. Sinceridade", destacou.

Vale lembrar que, entre as famosas, Eliana e Ivete Sangalo integram a lista de ex-amores do apresentador.

