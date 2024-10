Reprodução Gusttavo Lima

Durante um show, Gusttavo Lima debochou da situação envolvendo a Justiça e o bloqueio de suas contas bancárias. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o sertanejo pede dinheiro emprestado aos fãs e diz que está "devendo e luxando". Em setembro, o cantor foi alvo da Operação Integration, que visa combater um esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Em cima do palco, o artista brincou ao citar o bloqueio das contas: "O bebê também está devendo e luxando, porque minhas contas estão bloqueadas. Se vocês puderem arrumar um dinheiro emprestado para o bebê, 30, 60 e 90, sem juros, eu aceito", declarou.

Nas redes sociais, internautas entraram no clima de brincadeira e responderam ao cantor. "Estamos no mesmo barco, meu amigo", comentou uma usuária do Instagram. "Se ele tá assim, imagina eu kkkkkkkkkkkkkk", escreveu outra.





Bloqueio de bens

Gusttavo Lima teve cerca de R$ 20 milhões em bens da empresa Balada Eventos bloqueados pela Justiça de Pernambuco em meio às investigações da Operação Integration. O cantor é um dos sócios do empreendimento.

A investigação aponta que o empresário José André da Rocha Neto, dono da VaideBet, teria comprado o avião que pertence ao cantor sertanejo por meio de uma das empresas dele. José teve cerca de R$ 35 milhões em bens pessoais bloqueados pela Justiça, além do bloqueio das empresas em seu nome.

Segundo o relatório da Polícia Civil de Pernambuco, o esquema teria se utilizado da empresa de Gusttavo Lima e de outras para a lavagem de dinheiro.

Em contrapartida, o cantor compartilhou em seu Instagram que "a Balada Eventos foi inserida no âmbito da operação simplesmente por ter transacionado comercialmente com essas empresas investigadas". Ele acrescentou: "Houve excesso, sim, por parte da autoridade. Poderia ter sido emitida uma intimação para que a Balada Eventos prestasse contas dos valores recebidos dessas empresas."