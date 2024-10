Foto: TRE/PR - Divulgação Urna eletrônica garante agilidade na apuração dos votos

Neste domingo (6) acontece em todo o Brasil as eleições municipais para definir quem serão os prefeitos e vereadores de cada cidade brasileira. As votações começaram às 8h e se estenderão até às 17h. E já tem famosos que acordaram cedinho para garantir o seu direito cívico democrático . Segundo informações da AgNews , essas são as celebridades que votaram nesta manhã:



Carolina Ferraz foi acompanhada da mãe para votar em São Paulo Reprodução Edson Celulari foi votar no Rio de Janeiro Reprodução Bruno de Luca aproveitou a manhã para votar no Rio de Janeiro Reprodução Giovanna Ewbank votou no Rio de Janeiro com o esposo, o ator Bruno Gagliasso Reprodução A jornalista Ana Paula Araújo votou no Rio de Janeiro Reprodução Valentina Bulc votou na Barra da Tijuca, no mesmo colégio eleitoral de Bruno de Luca Reprodução Bruno Gagliasso votou no Rio de Janeiro acompanhado da esposa Giovana Ewbank Reprodução A jornalista Sônia Bridi aproveitou a manhã para votar no Rio de Janeiro Reprodução Fernanda Paes Leme votou na zona sul de São Paulo Reprodução





