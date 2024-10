Montagem Globo acata pedido do Flamengo e ignora data especial com a atriz Fernanda Montenegro





A Globo tomou a decisão de alterar a data de exibição do especial "Tributo" dedicado à atriz Fernanda Montenegro , inicialmente previsto para o dia 16 de outubro, data em que a veterana completa 95 anos. Agora, o especial será exibido em TV aberta apenas no dia 17, após a novela "Mania de Você" .

O adiamento, que envolveu uma das maiores artistas da história do país, se deu em virtude de uma mudança de prioridade da emissora, que acatou um pedido de Flamengo e Atlético Mineiro para alterar as datas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil . A informação é do jornalista Gabriel Vaquer.

Com essa mudança, a Globo iria transmitir o jogo Flamengo x Corinthians no dia 17, mas a partida foi adiada para o dia 20. Para cobrir a programação do dia 16, no entanto, a emissora optou por exibir São Paulo x Vasco, válido pelo Campeonato Brasileiro. A modificação veio após solicitação dos clubes devido à Data FIFA, que entre 7 e 15 de outubro desfalcará as equipes com a convocação de jogadores para as seleções.

Essa alteração gerou críticas, principalmente pela decisão da Globo de priorizar o futebol em detrimento da exibição do tributo no aniversário da icônica atriz, considerada um símbolo da dramaturgia brasileira. Muitos enxergaram a decisão como uma falta de consideração com Fernanda Montenegro, cuja carreira tem um impacto cultural imenso no país. A mudança foi recebida com descontentamento, já que a homenagem, que marcará seus 95 anos, foi colocada em segundo plano.

Enquanto o especial vai ao ar no Globoplay no dia 16, como originalmente planejado, a decisão da Globo de alterar a exibição em TV aberta para um dia após o aniversário foi vista como uma concessão ao futebol, especialmente ao Flamengo.

O fato gerou reações negativas, não só por parte de fãs de Fernanda Montenegro, mas também dentro do futebol. Tanto o Corinthians quanto o Vasco entraram com ações no STJD contra o adiamento dos jogos da Copa do Brasil, questionando a decisão da CBF. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, chegou a afirmar que o clube foi desrespeitado e criticou a decisão da entidade.

No "Tributo", Fernanda Montenegro reflete sobre sua longa e respeitada carreira, comentando momentos marcantes de sua trajetória, inclusive sua inesperada indicação ao Oscar em 1999 pelo filme "Central do Brasil".