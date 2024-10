Reprodução/Instagram Bella Campos exibe barriga sarada durante massagem





Bella Campos , de 26 anos, exibiu o seu corpo sarado nesta segunda-feira (30) enquanto relaxava fazendo uma massagem. Apenas de top e calcinha, a atriz mostrou a barriga chapada enquanto o massoterapeuta trabalhava. "Mamãe está voltando", escreveu.

Recentemente, a atriz já havia atraído olhares ao compartilhar fotos de um passeio de lancha, vestindo um biquíni fio-dental vermelho que chamou a atenção de seus seguidores. "Da onde eu venho, filha bem criada aprende a dar bença", escreveu na legenda, arrancando elogios.

Além disso, Bella foi flagrada em uma praia com o ator Caio Manhente , de 24 anos, com quem trabalhou em 'Vai na Fé' . A proximidade entre os dois alimentou rumores de um romance, especialmente após o término de Bella com MC Cabelinho em agosto de 2023, em meio a boatos de traição. Logo após o fim do relacionamento, a atriz foi vista aos beijos com Caio durante uma festa, reforçando as especulações sobre um possível affair.

