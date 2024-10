Reprodução/TikTok Lucas foi casado com a funkeira

Lucas Souza , ex-marido de Jojo Todynho e ex-participante da 'A Fazenda 15' , utilizou as redes sociais nesta terça-feira (1º) para entrar em uma trend no TikTok. Entretanto, o que chamou atenção foi o militar dublar áudios da ex-amada, uma vez que Jojo e Lucas são brigados desde o fim do casamento.



A escolha dos áudios e a maneira como ele separa os vídeos foram apontadas pelos seguidores. Lucas começa o vídeo mostrando uma relação "ioiô", ou seja, que tem términos e voltas constantes. Entretanto, ele pega falas da funkeira que citam nominalmente ele.

Veja o vídeo



Nos comentários, os seguidores debocharam da situação. Uma fã escreveu: "Nunca pensei que eu ia gostar do Lucas kkkkkkk". Outra acrescenta: "Eu queria vê a cara dela vendo esse vídeo kkkkkkkk ela vai ri com certeza".

Ele ainda brincou com a situação e escreveu na legenda do post: "Vaquinha para pagar o processo nos comentários". A postagem conta com mais de 14 mil likes e 2 mil comentários no TikTok.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp