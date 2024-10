Depois que a ex, Bia Miranda anunciou que estava grávida do atual Samuel Sant'Anna, conhecido como 'Gato Preto', o DJ Buarque postou uma reflexão nos Stories de seu Instagram. Ele e a influenciadora são pais de Kaleb, de 3 meses.

"Deus não te dá um fardo que não possa carregar. Se Ele te deu é porque Ele sabe que você aguenta", ponderou ele.

Bia anunciou a nova gestação no último fim de semana, um dia após comunicar que havia se separado do influenciador digital. Após o fim do romance com Gato Preto, a neta de Gretchen decidiu fazer um teste de gravidez.

Desabafo

No vídeo compartilhado por DJ Buarque mais cedo, ele comenta os vídeos da influenciadora Shantal Verdelho, que se diz intrigada com toda a história envolvendo Bia Mirando e os dois ex-namorados. Shantal solta diversos questionamentos que ela vem reunindo desde o momento que começou a ouvir a história e perguntou se toda a treta poderia ser falsa.

O DJ começa: "Rapaziada, a gente está vendo o que Shantal falou. A gente já se falou aqui no direct sobre isso e ela foi supereducada, pessoa inteligente, que dá pra ter diálogo. Pediu desculpas sem ter culpa de nada. Pelo amor de Deus, não tenho nada a ver com problemas dos outros. O que tiver a ver comigo, pode falar, pode fazer, mas só quero ficar em paz, como fiquei a vida inteira".

Ele continua: "Realizei meu sonho de ser pai, tenho minha caminhada, tenho funk, vou lançar músicas até fim do ano. Não quero que envolvam meu nome e nem o nome do meu filho. Também não quero saber da vida dos outros. Não me compete a nada. Só tenho a ver com Kaleb, minha família, funk e só. Shantal não tem culpa de nada, ela não é obrigada a saber da vida de ninguém, até porque o nicho dela e o 'mundo' é total diferente do meu".

Sem papas na língua, ele aproveitou o momento para reclamar de ter seus horários notívagos comparados com o de Gato Preto. Buarque dispara: "Quando ela fala isso, ela me iguala a um viciado, a um semianalfabeto, um cara que não tem perspectiva de vida nenhuma."