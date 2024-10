Reprodução Britney Spears





Britney Spears surpreendeu seus seguidores ao relembrar um grave incidente com fogo que sofreu há seis meses. Em um vídeo publicado no Instagram , a cantora detalhou que quase queimou o rosto enquanto tentava acender a lareira de sua casa. Acostumada a deixar essa tarefa para seu segurança, devido a experiências anteriores, Britney decidiu fazer tudo por conta própria e acabou gerando uma explosão inesperada.

Após o acidente, a cantora ficou convencida de que havia sofrido queimaduras de segundo e terceiro graus. Ela relatou que perdeu cílios, sobrancelhas e até parte do cabelo, deixando uma franja visivelmente desalinhada. Mesmo com o rosto machucado, Britney optou por não buscar ajuda imediata. Ao invés disso, usou gelo e tomou Tylenol para aliviar a dor, suportando o desconforto por cerca de sete horas até conseguir dormir.

A cantora também comentou que seu companheiro estava dormindo no momento do incidente e não percebeu o que havia acontecido. Esse não é o primeiro episódio envolvendo fogo na vida de Britney. Em 2020, sua academia particular foi destruída em um incêndio acidental.

