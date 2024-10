Reprodução/Instagram P. Diddy





Nesta terça-feira (01), A advogada Ariel Mitchell-Kidd , responsável por uma das vítimas do rapper P. Diddy revelou ao programa NewsNation's Banfield que a sua cliente foi contada para vender outras fitas comprometedoras envolvendo outro grande nome do entretenimento norte-americano.

“Já havia fitas vazando em Hollywood, sendo comercializadas... mas uma pessoa em particular entrou em contato comigo para vender um vídeo específico que estava em sua posse e entrar em contato com a pessoa que estava no vídeo para ver se ela estava interessada em comprar o vídeo antes que ele se tornasse de conhecimento público”, disse.

“Posso dizer que o vídeo era de natureza pornográfica. (...) Isso foi em sua casa em Atlanta, e parece que a pessoa não está percebendo que está sendo gravada. Para mim, não parece que a pessoa sabia que estava sendo filmada", prosseguiu.

Outras denúncias

A advogada também revelou que foi contatada por outra mulher dizendo que P.Diddy também a estuprou em 2018 e até fez um boletim de ocorrência na época.

“Ela me ligou e me contou sobre sua agressão e sua fuga. Ela estava na casa de um amigo que tinha vínculos nesta indústria, e Diddy decidiu ir até a casa.Isso fez com que lhe servissem uma bebida. Ela começou a se sentir tonta. Combs a agrediu sexualmente com um objeto, e depois ordenou a outro homem que a agredisse sexualmente enquanto ele observava e se dava prazer", pontuou.