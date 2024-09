Noa Kirel precisou adiar sua apresentação em Tel Avive prevista para quinta-feira (26) por causa da guerra no país. A israelense informou por meio de suas redes sociais que o show foi remarcado para 20 de outubro devido à rápida evolução da situação. “Não é fácil planejar nada nestes dias complicados. Rezo pela segurança dos nossos”, escreveu ela no comunicado.

Noa é uma das artistas internacionais que se apresentaram do Rock in Rio. Mesmo com a situação instável em seu país, ela trabalha para alcançar diferentes públicos com a sua música. Com quase 750 mil inscritos em seu canal do YouTube e quase 2 milhões de seguidores no Instagram, a cantora agora colhe os louros!

Ela foi a primeira israelense a se apresentar no palco Global Village , um espaço criado para celebrar a diversidade, a música global e a multiplicidade cultural no Rock in Rio. Seu show ficou marcado na história do festival não apenas por isso, mas pelo talento e carisma que conquistou o coração do público brasileiro. Em conversa com o IG, Noa contou que se sentiu realizada ao se apresentar no Brasil.

“Tocar no Rock in Rio foi uma experiência inesquecível! A energia do público brasileiro é diferente de tudo que eu já senti antes. Tive a honra de dividir o palco com alguns dos maiores nomes da música, e foi incrível ver pessoas de todo o mundo, especialmente da comunidade judaica brasileira, se reunindo para curtir a música. Foi a realização de um sonho e espero que seja a primeira de muitas apresentações no Brasil”.

A artista, de 23 anos, revelou que é fã de música brasileira. Artistas como Anitta, Giulia Be e Pabllo Vittar não saem de sua playlist . Ela, inclusive, revelou a vontade de gravar collabs com os ídolos. “Eles são todos grandes estrelas e eu realmente admiro como estão levando a música pop brasileira para o mundo. Eu adoraria colaborar com eles algum dia. Adorei o calor e a paixão das pessoas no Brasil. A cultura é tão rica e todos me fizeram sentir muito bem-vinda”, comemorou.





“Trazer a minha herança israelense para o cenário global é extremamente importante”

Noa Kirel viu sua popularidade ganhar proporção mundial após conquistar o terceiro lugar da edição 2023 do Festival Eurovision da Canção, uma competição internacional de música, que conta com participantes que representam países europeus, Israel, Turquia, países do Cáucaso, e a Austrália. “A Eurovision foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira”, celebrou.

“É uma plataforma enorme e ficar em terceiro lugar foi uma honra. Penso que cada experiência na Eurovision é única e, embora Eden Golan – cantora Israelita que ficou em 5º lugar no concurso - tenha enfrentado um conjunto diferente de circunstâncias este ano, ambas aprendemos como a música é poderosa para unir as pessoas, independentemente de onde sejam ou do que se passa no mundo,” concluiu.

Na ocasião, ela apresentou o hit “Unicorn”, que representa a força de seu povo, que atualmente vive em guerra. “Essa música é sobre força, individualidade e abraçar o que o torna especial. Para mim, não é apenas um hino pessoal, mas também um reflexo de Israel – forte, resiliente e único. Tenho orgulho de levar essa mensagem ao mundo, especialmente durante estes tempos desafiadores.”

Apesar dos desafios enfrentados pelo povo de Israel, Noa acredita que a arte tem o poder de unir pessoas e ser fonte para a construção de uma nova realidade. “Trazer a minha herança israelense para o cenário global é extremamente importante para mim e, com tudo o que está a acontecer em todo o mundo neste momento, é especialmente significativo. Como israelense, sinto a responsabilidade de me manter firme, mostrar força e fazer com que o mundo saiba que não temos medo. Tenho orgulho de onde venho e quero mostrar às pessoas que Israel não é apenas um lugar de conflito contínuo, mas um lugar de criatividade, resiliência e paixão. Atuar com a bandeira de Israel é a minha forma de honrar as minhas raízes, ser solidária com o meu país e partilhar esse orgulho com todos, não importa onde estejam”, conclui.

“Planejando algumas turnês”

Noa revelou que tem planos de vir ao Brasil novamente. Ela contou que trabalha em novos projetos e pretende apresenta-los em breve. “Estou fazendo novas músicas agora e tenho alguns projetos interessantes em andamento (incluindo um novo show, no início de 2025). Também estou planejando algumas turnês – espero que o Brasil esteja definitivamente na lista. Quanto às colaborações, algumas surpresas estão por vir e mal posso esperar para compartilhá-las com todos!”.