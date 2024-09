Reprodução/Instagram Deolane Bezerra usa look grifado





Deolane Bezerra deixou a Colônia Penal Feminina após 20 dias presa, nesta terça-feira (24). Porém o que chamou à atenção foi o fato dela ter saído do local com um look grifado avaliado em R$ 9 mil.

A camisa em questão é da grife francesa Louis Vuitton, no modelo LV Trunk, com o monograma igual ao baú histórico da marca. A peça é confeccionada em algodão e tem o corte reto.

Prisão de Deolane

A ex-peoa foi presa após uma investigação da Polícia Civil de Pernambuco envolvendo jogos de azar. Deolane foi mantida no presídio desde o dia 10 de setembro, quando foi presa pela segunda vez por descumprir as medidas judicias.

Após ser solta, ela mandou beijos para os seguidores e foi ovacionada pela multidão.