Reprodução/Instagram Paolla Oliveira passa perrengue em viagem à França





Depois de quase não ter conseguido sair do aeroporto de Paris, Paolla Oliveira contou que o passaporte foi encontrado no avião que trouxe ela do Rio de Janeiro para a capital francesa.

A atriz está acompanhando a Paris Fashion Week, a convite da marca Jean Paul Gaultier. Mas, antes de todo o luxo, no domingo (22), ela relatou que perdeu o passaporte e ficou retida no aeroporto após uma viagem de 12 horas.

"Perdi o passaporte. Estou presa no aeroporto de Paris, suando de nervoso. Tem uma polícia que não me deixa passar pra lá. E ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim. Será que a gente não podia usar um artifício daquele de TikTok que fazem assim: 'Pá!'? E aí aparece lá do outro lado", contou a artista.



Perrengue chique

Mas, apesar do perrengue, deu tudo certo e Paolla fez um vídeo ao lado da Torre Eiffel brilhando. "Cinco horas depois, minha gente, depois do desespero, de muita promessa para São Longuinho e para todos os deuses que eu sabia — e que eu ainda vou ter que pagar... Imagina! Ameaça de ser deportada para o Brasil, de fazer só um bate-e-volta até aqui... Enfim, cheguei em Paris", contou.