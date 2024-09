Reprodução/Instagram Preta Gil vai ao santuário





Preta Gil, que retomou o tratamento contra o câncer, aproveitou a tarde deste domingo (22) para ir ao santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. Nas redes sociais, a cantora abriu um álbum de fotos no local religioso onde aparece rezando.



"Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faiá!!!", escreveu a artista na legenda da publicação, em referência a canção de seu pai, Gilberto Gil, "Andar com fé".

Em seguida, Preta expressou gratidão em meio a fase que está vivendo. "Agradecer a Nossa Senhora Aparecida por todo amparo, agradecer pelo tratamento, pela rede de apoio que tenho da família e amigos, agradecer por todos que rezam por mim!!! Obrigada", disse ela.





Preta Gil desabafa sobre retorno de câncer

Recentemente, Preta Gil usou as redes sociais para desabafar sobre o retorno do câncer, que foi identificado em quatro locais. Sobre o novo diagnóstico, a filha de Gilberto Gil entrou em detalhes de como se sente nesse período.

"Aqui sozinha com meus botões, indo dormir. Sim, eu sinto uma força e um medo avassalador, mas estou forte", iniciou. "Quero muito muito viver, uma vida digna com mais lutas, mais obstáculos e muitas vitórias. Não quero a vida pra ser fácil, sem graça, sem dor", afirmou.

"Quero ela como ela se apresenta: complexa, sofrida, com altos e baixos, e muitos voos!", disse ela. "Viver não fácil e não está sendo fácil pra mim neste momento. Estou cercada de amor por todos os lados, mas sou eu sozinha comigo mesma, que tenho que resolver esse problema, minha disciplina, meu comprometimento com a cura!", complementou a cantora.

"Não é fácil, mas vou vencer mais uma vez e vencer, pra mim, é não baixar a cabeça, é ser feliz na adversidade, é um dia de cada vez. Boa noite, se deixem viver!", finalizou.

