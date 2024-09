Reprodução/Instagram Paula Fernandes ganha elogios dos fãs ao posar de biquíni





Paula Fernandes, de 40 anos, impressionou os seguidores com sua beleza neste sábado (21). A cantora abriu um álbum de fotos em que aparece de bíquini em sua fazenda, perto de Belo Horizonte.



Nas redes sociais, a sertaneja posou com um biquíni azul com detalhes em branco, completando o visual com um óculos de sol. Em um dos cliques, a cantora aparece dando uma "piscadinha" e com a língua de fora.

Nos comentários, os fãs exlataram a beleza da artista, que esbanjou sensualidade nos registros inéditos.

"Uma das mulheres mais lindas que eu já vi", disse um fã. "Maravilhosa, zero defeitos", apontou outro. "Uma perfeição", comentou mais um. "Cada ano mais linda", escreveu outra.

Veja as fotos:





Paula Fernandes comemora 40 anos

A cantora Paula Fernandes completou, na quarta-feira (28), 40 anos direto de Fernando de Noronha. A artista tirou o dia para si e, ao lado dos amigos, está no arquipélago comemorando o aniversário.

A voz de "Pássaro de Fogo" postou um vídeo recebendo um bolo de aniversário enquanto era parabenizada. A musicista postou duas fotos aproveitando o local e, nos comentários, foi aclamada pelos internautas.

Paula Fernandes completou 40 anos nesta quarta (28) Reprodução: Instagram Paula Fernandes completou 40 anos nesta quarta (28) Reprodução: Instagram Paula Fernandes completou 40 anos nesta quarta (28) Reprodução: Instagram Paula Fernandes completou 40 anos nesta quarta (28) Reprodução: Instagram