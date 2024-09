ANGELA WEISS Sean 'Diddy' Combs





O rapper Sean "Diddy" Combs foi preso em Manhattan, Nova York , na noite desta segunda-feira (16), de acordo com informações da Agência France-Presse (AFP). A detenção ocorre em meio a uma série de processos contra o artista, que enfrenta acusações de tráfico sexual e agressão .

A defesa de Combs, liderada pelo advogado Marc Agnifilo, afirmou que o músico viajou voluntariamente para Nova York ao tomar conhecimento das acusações que pesam sobre ele. Embora os detalhes dessas novas acusações ainda não tenham sido divulgados, o jornal *New York Times* reportou que a prisão ocorreu após uma "acusação formal por um grande júri".

Em sua declaração, o advogado demonstrou desapontamento com a decisão de avançar com o que ele considera uma "acusação injusta" por parte da Procuradoria dos Estados Unidos. Combs, que já havia sido alvo de diversas ações civis que o descrevem como um "predador sexual violento", nega todas as acusações.

As investigações sobre o rapper ganharam força após uma operação federal em março, quando agentes armados invadiram suas propriedades de luxo em Miami e Los Angeles. A operação sinalizou que as investigações federais estavam avançadas, e um caso criminal contra Combs parecia iminente.

Apesar de ter construído uma carreira de sucesso e uma vasta fortuna, principalmente por seus empreendimentos no ramo de bebidas alcoólicas, o artista também carrega um histórico de acusações graves. A mais recente, envolvendo a cantora Cassie, relata uma série de abusos físicos e psicológicos que teriam ocorrido ao longo de mais de uma década, culminando em um caso de estupro em 2018.

Outras acusações contra Combs incluem um processo de dezembro, no qual uma mulher afirma que foi estuprada em grupo quando tinha 17 anos.