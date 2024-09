Reprodução/Youtube Repórter faz entrevista em barco viking

Na última sexta-feira 13, o repórter Fuzil , do programa Pânico , conhecido por seu bom humor e irreverência, decidiu encarar o desafio de explorar um dos maiores parques de diversão do Brasil: o Hopi Hari . Com a clássica superstição em torno da data, ele resolveu perguntar aos visitantes se consideravam o dia de sorte ou azar.





Com um toque de humor logo no início do programa, ele brincou: "Nada mais coerente do que começarmos o programa com o nosso gato de preto... Ele tá de cinza, mas tudo bem." Apesar do tom descontraído, Fuzil admitiu estar um pouco nervoso antes de embarcar nessa missão.

Dia de azar?

Ao longo do dia, Fuzil interagiu com diversos frequentadores do parque, que, em clima de festa e adrenalina, compartilharam suas opiniões. Alguns disseram acreditar que a data traz sorte, enquanto outros preferiam evitar desafios maiores, como a temida montanha-russa do parque. O repórter, sempre carismático, conseguiu arrancar risadas e depoimentos hilários, reforçando sua fama de "pedaço de mau caminho" ao conduzir as entrevistas.

O vídeo, compartilhado no canal oficial no YouTube, rapidamente viralizou, acumulando milhares de visualizações em poucas horas. Além das respostas dos entrevistados, o público se divertiu com as expressões de medo do próprio repórter ao participar das atrações radicais, mostrando que até mesmo os mais corajosos podem ser surpreendidos por um toque de superstição.