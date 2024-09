Reprodução/Instagram Ketlin Groisman





A influenciadora Ketlin Groisman , conhecida por seu sucesso no OnlyFans e com mais de 1,1 milhão de seguidores no Instagram , passou por dois procedimentos estéticos nesta segunda-feira (16) e já deu detalhes aos seus fãs. Ketlin, de 25 anos, realizou uma ninfoplastia para corrigir assimetrias dos pequenos lábios vaginais e uma reconstrução do hímen . Antes da cirurgia, a musa compartilhou com bom humor: "Gente, estou no hospital. Vou fazer um procedimento estético, e assim... Vou fazer dois, na verdade: reconstrução lá do... que eu não posso falar [risos] e a ninfoplastia. Então, é isso."

Após a operação, Ketlin conversou com os seguidores ainda hospitalizada. "Acabei a cirurgia, deu tudo certo. Estou bem curiosa pra ver o resultado, mas é isso. Se vocês quiserem ver o resultado, sabem onde é que vai estar", brincou, sugerindo seu conteúdo no OnlyFans. Na legenda de uma foto, a influenciadora também afirmou: "voltei a ser virgem", fazendo referência ao procedimento de reconstrução do hímen.

Veja galeria de fotos



