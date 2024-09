Preso em Paris

Em agosto, o cantor Travis Scott foi preso em Paris após se envolver em uma briga com seu segurança no Hotel George V. O incidente ocorreu por volta das 5h da manhã, e Scott foi denunciado por "violência contra outra pessoa". A confusão teria começado quando um segurança do hotel tentou separar a briga entre o artista e seu próprio guarda-costas. O rapper estava na cidade para acompanhar as Olimpíadas e já possui um histórico de detenções anteriores.