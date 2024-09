Divulgação Dave Grohl contratou advogado de divórcio antes do anuncio da filha fora do casamento

Dave Grohl estava preparado para um divórcio antes de anunciar o nascimento da filha fora do casamento . O vocalista do Foo Fighters revelou a novidade nas redes sociais na terça-feira (10).

O cantor contratou um advogado especialista em divórcios e fontes da revista People contaram que ele preparou para a resposta da família com a chegada da quarta filha.

Casado há 21 anos com Jordyn Blum, o artista é pai de três meninas: Violet, 18 anos, Harper, 15, e Ophelia, 10.





Através do Instagram, o vocalista do Foo Fighters revelou que assumirá as responsabilidades paternas da nova criança. "Planejo ser um pai amoroso e presente para ela", declarou.

A carta aberta ainda mostra que a infidelidade abalou o núcleo familiar. "Eu amo minha mulher e minhas filhas, e vou fazer de tudo para reconquistar sua confiança e merecer seu perdão. Estamos gratos pela compreensão em relação a todas as crianças envolvidas, conforme caminhamos em frente juntos".

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

