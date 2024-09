Reprodução/Instagram Thalita Souza malhando em academia





Thalita Souza , atriz conhecida por sua participação no 'Teste de Fidelidade' e musa do Fluminense , compartilhou uma experiência desconfortável que viveu na academia onde treina, em São Paulo . Nesta segunda-feira (9), a atriz contou que estava realizando uma série de agachamentos sem estar usando calcinha , quando foi surpreendida pela reclamação de uma mulher que se sentiu incomodada com a situação e procurou a gerência do local.

Segundo Thalita, o problema começou quando o marido da mulher ficou olhando para ela durante o exercício. "Ela que se preocupe com o marido, não comigo. Provavelmente ele deve fazer besteira e ela acha que a culpa é sempre das outras pessoas", comentou a musa, que se sentiu constrangida ao ser advertida pelo gerente da academia. "Não fiz nada de errado", disse a atriz.

Thalita também explicou que, por orientação médica, ela não utiliza calcinha durante os treinos, e não pretende mudar esse hábito, mesmo após o incidente. "Meu médico disse que o calor e a umidade, causados pelo suor durante os exercícios, criam um ambiente favorável para o surgimento de bactérias. Não vou comprometer minha saúde por causa de terceiros", afirmou a musa.

Recentemente, a atriz também revelou o motivo pelo qual terminou seu relacionamento de três meses. Ela descobriu que o ex-namorado a estava monitorando através de um rastreador instalado em seu carro. A descoberta aconteceu durante uma revisão do veículo, o que a levou a romper o namoro, mas Thalita preferiu não divulgar o nome do ex.