Ator de Mania de Você viu guerras e lutou para não passar fome; conheça Arthur Haroyan

Arthur Haroyan fez a estreia em uma novela da Globo após sair de Armênia impulsionado pelo amor às tramas brasileiras. O ator participou da nova novela das 21h, Mania de Você , onde vive um dos vilões.

O artista é um imigrante armênio que presenciou guerras devastadoras e que transformou as dificuldades em combustível para a criação artística.

Pela primeira vez, com exclusividade para o iG Gente, Arthur abriu o coração sobre a vida até a chegada na Globo. "Qualquer guerra é terrível e nenhuma razão justifica a morte das pessoas. Mas o ser humano se adapta em qualquer situação [...] Durante a guerra, ainda moleque, juntava amigos do bairro para montar cenas das novelas brasileiras", relembrou ele.

"Quando você é turista tudo parece bonito, porém a partir do momento em que começa a cortar um dobrado para não morrer de fome, toda beleza automaticamente se transforma em um grande caos", refletiu.

Após trabalhar entregando panfletos e com pequenos papéis, Arthur analisa a trajetória. "Foi uma longa jornada, muito difícil, cheia de cacos de obstáculos. Para mim, não só trata de sonho, mas é uma oportunidade de deixar meu povo e a comunidade Armênia do Brasil orgulhoso".





Participação no Programa do Jô

Nas temporadas de 2013 e 2015, Arthur Haroyan foi entrevistado por Jô Soares. No programa, o artista comentou o fato de ter deixado a Armênia para viver no Brasil após se apaixonar pelas novelas brasileiras.

Entre as tramas que ele listou como inspirações estão 'A Escrava Isaura', 'Mulheres de Areia', 'Órfãos da Terra', 'Por Amor', 'Do Outro Lado do Paraíso', e 'Sonho Meu'.

