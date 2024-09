Reprodução/Instagram Lorena Maria e MC Daniel estão esperando o primeiro filho





MC Daniel se mostra cada vez mais empolgado com a chegada do seu primeiro, fruto do relacionamento com a modelo Lorena Maria . Nos stories do Instagram, a namorada do funkeiros mostrou algumas capturas de tela que mostravam o entusiasmo dele.

A primeira era ele falando que encontrou o "médico do parto deles". Em seguida, o cantor mostrou que havia comprado um aparelho de eletrochoques que simulava contrações.

O anúncio da gestação

Os pombinhos anunciaram a gravidez no final de agosto, algumas semanas de assumirem oficialmente o namoro. Os fãs, parentes e amigos dos dois também foram pegos de surpresa com a notícia.

Durante o bate-papo no Instagram, ela também falou que o sexo do bebê, que foi revelado durante o programa da Ana Maria Braga também foi uma grata surpresa. "Tinha preferência e sabia que era um menino, desde quando eu soube [da gravidez]. Se fosse menina, eu ia desmaiar."