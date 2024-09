Reprodução Selena Gomez se torna bilionária aos 32 anos; veja o valor da fortuna

Ex-atriz da Disney, Selena Gomez entrou para a lista de celebridades bilionárias, de acordo com o ranking da Bloomberg. Estima-se que a fortuna da artista seja de US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 7,3 bilhões). A maior fonte de renda é a marca de maquiagem Rare Beauty, que conquistou o coração da geração Z.

Conhecida desde a infância devido aos trabalhos em programas infantis, aos 32 anos, Selena Gomez soma um patrimônio bilionário com diversas fontes: trabalhos publicitários, indústria da música, atuação e, o mais rentável, sua posição como empresária e dona de uma marca de cosméticos.

Com a fortuna acumulada, Selena Gomez se tornou uma das mais jovens bilionárias dos Estados Unidos na categoria "self-made", ou seja, que construiu a própria riqueza.

Segundo a Bloomberg, no início do ano, Selena Gomez contratou assessores financeiros para avaliar ofertas pela Rare Beauty. A empresa tem um valor de mercado estimado em US$ 2 bilhões.

Lançada em setembro de 2020, a Rare Beauty chama atenção pela vasta gama de cores, abrangendo a diversidade de tons de pele, conceitos minimalistas e voltados a exaltar a beleza natural, além de promover campanhas de autocuidado e saúde mental.

Veja a divisão da fortuna de Selena Gomez:

Participação na Rare Beauty: 81,4%, cerca de US$ 1,1 bilhão

Publicidades: 6,9%, cerca de US$ 80 milhões

Turnês: 4,8%, cerca de US$ 60 milhões

Wondermind: 2,6%, cerca de US$ 30 milhões

Álbuns: 1,8%, cerca de US$ 20 milhões

Atuação: 1,3%, cerca de US$ 20 milhões

Streaming: 0,7%, cerca de US$ 1 milhão

Propriedades imobiliárias: 0,6%, cerca de US$ 1 milhão



