Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Roberto Carlos doa renda do show de Dia das Mães para Rio Grande do Sul

O cantor Roberto Carlos , de 83 anos, anunciou o adiamento de um show que faria em Aparecida , no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, neste sábado (7). Segundo a nota publicada em suas redes sociais, o cantor cancelou a participação devido a um resfriado .



A equipe do artista afirma que ele está bem, recebendo os cuidados médicos em casa. As orientações são para que o artistas consiga ter uma recuperação rápida e segura.

O show, que aconteceria neste sábado, foi remarcado para o dia 19 de outubro, no mesmo local, o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida.

Leia a nota na íntegra



A Assessoria de Imprensa informa que, devido a um resfriado, o show de Roberto Carlos, marcado para o dia 7 de setembro de 2024 no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida-SP, será transferido para o dia 19 de outubro de 2024.



Roberto Carlos está bem e continua seguindo todas as recomendações para uma rápida recuperação.

A agenda de shows do artista segue confirmada.

Os ingressos já adquiridos serão válidos para a nova data. Quem não puder comparecer poderá solicitar o reembolso na plataforma Eventim a partir do dia 9 de setembro até 17 de outubro de 2024 através do canal https://novo.cancelamento.eventim.com.br .

Agradecemos a compreensão e esperamos vê-los na nova data!

