Harry exige 'desculpa' de príncipe William para voltar à realeza, afirma site

Harry espera um pedido de desculpas do irmão, príncipe William, para voltar às atividades da realeza britânica. O mais novo e a esposa, Meghan Markle, deixaram o país e a realeza em 2020.

De acordo com o Daily Mail, Harry está disposta a "ajudar" o pai, rei Charles III, nas funções enquanto ele enfrenta o tratamento contra o câncer. Caso isso seja vontade do monarca, o filho está aberto a assumir os compromissos temporariamente.

Porém, segundo a publicação, Harry espera um pedido de desculpas do irmão. Os dois não mantém contato atualmente e estão há meses sem se falar.

Harry e William se encontraram no funeral de um tio na semana passada, no Reino Unido, e testemunhas afirmaram que eles se sentaram em lados opostos na Igreja de St. Mary, em Snettisham.

Sem volta

Fontes declararam que Harry e Meghan não desejam voltar permanentemente para a nobreza. O casal mora nos Estados Unidos desde 2020 com os filhos.

A publicação do livro autobiográfico de Harry aumentou a tensão na família e, por isso, de acordo com o The Mirror, William sugerir que havia "zero chance" do irmão voltar aos compromissos reais.

