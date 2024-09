Parceria com Sam Smith

Em agosto de 2024, o artista Sam Smith confirmou uma música com a brasileira. O cantor relançou a canção "Lay Me Down" com os vocais de Iza. Nas redes sociais, os dois vibraram com a parceria. A faixa foi regravada em comemoração ao aniversário de 10 anos do álbum "In The Lonely Hour".