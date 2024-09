Reprodução: Instagram Iza em ensaio fotográfico

A cantora Iza completou 34 anos nesta terça-feira (03) . Para comemorar a data, a voz de "Dona de Mim" publicou um ensaio fotográfico de sua gestação . A artista está grávida de Nala, fruto da relação dela com o jogador de futebol Yuri Lima.

"33 semanas e contando", escreveu a musicista na legenda das fotos em que aparece posando com a barriga. Além disso, em uma postagem anterior a cantora pop fez um texto sobre os seus 34 anos.

Iza Reprodução: Instagram Iza Reprodução: Instagram Iza Reprodução: Instagram Iza Reprodução: Instagram Iza Reprodução: Instagram Iza Reprodução: Instagram

"Hoje completo 34 anos, carregando dentro de mim o maior amor mundo e vivendo a fase mais transformadora da minha vida até aqui", iniciou ela. "Celebrar esse aniversário com saúde é tudo que eu poderia querer. obrigada a cada um que torce por mim e me acompanha com carinho!", afirmou.

"Só peço a Deus muitos anos mais de música pra desfrutar disso tudo e dividir com vocês minhas histórias através da arte nessa jornada louca chamada vida… bora para o próximo capítulo?", perguntou ela.

Iza será uma das atrações do Rock in Rio 2024. Ela se apresentará no palco Sunset, no dia 20 de setembro. Sobre o show, ela avaliou ser o maior da sua carreira. "Espero vocês no dia 20/09! Está sendo o show mais especial da minha carreira", disse.

