Reprodução/Instagram Marido de Marcos Caruso lamenta morte da ex-esposa

Marcos Paiva, marido de Marcos Caruso , apareceu nas redes sociais para lamentar a morte da ex-esposa, Anna de Araújo Gonçalves. A mulher morreu em 31 de julho e nesta segunda-feira (2), Marcos a homenageou no perfil do Instagram.

O marido do ator contou que tinha uma relação de amizade apesar do divórcio.

"A melhor mãe, a melhor avó, a minha ex-esposa, que se tornou minha melhor amiga, aquela que me escutava, me aconselhava... Que dor1 Estou até agora sem entender. Essa sua partida está doendo. Sentirei sua falta e te guardarei para sempre no meu coração", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, amigos famosos mandaram mensagens de apoio. "Que lindo meu amor!!! Recebe meu beijo e meu abraço forte", disse Heloisa Périssé; "Sinto muito", declarou a escritora Thalita Rebouças.





