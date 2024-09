Reprodução/Instagram Rapper Fatman Scoop morreu aos 53 anos após passar mal em show

Fatman Scoop , rapper e produtor musical, morreu aos 53 anos na sexta-feira (30). O artista passou mal e desmaiou no palco durante um show.

"Ontem à noite, o mundo perdeu uma alma radiante, um farol de luz no palco e na vida", disse a publicação nas redes sociais do músico.

"Fatman Scoop não era apenas um artista de classe mundial, ele era pai, irmão, tio e amigo. Ele era o riso em nossas vidas, uma fonte constante de apoio, força e coragem inabaláveis", seguiram.

Em um comunicado da imprensa, a equipe do artista confirmou a morte. "Scoop era uma figura querida no mundo da música, cujo trabalho era amado por inúmeros fãs em todo o mundo".

"Sua voz icônica, energia contagiante e grande personalidade deixaram uma marca indelével na indústria, e seu legado viverá através de sua música atemporal. Fatman Scoop foi um membro valioso da família MN2S por 15 anos, e sua perda é profundamente sentida por todos nós", concluíram.

Fatman Scoop passou mal em show

De acordo com a revista People, Fatman desmaiou no palco em um show em Hamden, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu.





