Fotos: Renan Oliveira - @Renanoliveirafotografo Bárbara Brito e Levi Novaes celebram casamento





“Eu posso até mudar de cidade se você casar comigo no Rio de Janeiro”, essa foi a resposta que a carioca Bárbara Brito deu a Levis Novaes, quando o publicitário, ex-sócio da agência Mooc (ecossistema criativo formado por profissionais pretos) e fundador da agência KeLe propôs que o casal morasse juntos em São Paulo, em meados de abril de 2023.





Um ano depois da convivência no Canadá e em Portugal, e 4 meses depois do casamento no civil, os dois sobem ao altar no icônico hotel Copacabana Palace fazendo história: Bárbara e Levi celebram o amor em cerimônia para 160 pessoas no Golden Room, espaço mais nobre e disputado do hotel.

“Desde que decidimos casar no Copacabana Palace, sempre me perguntam: por que nesse hotel? E a minha resposta é: por que não? Por que não um casal preto casar lá? A primeira vez que entrei no Copa, fiquei muito fascinada. É um lugar muito icônico que eu só via em novelas. Um lugar lindo e muito distante da nossa realidade, é sobre ter representatividade e ocupar espaços que antes não eram acessíveis. Nosso casamento reverbera uma questão social que vai muito além de Bárbara e Levi”, explica a noiva.

A cerimonialista Sabrina Rosa, atriz que dá vida a personagem Cinthia no seriado Cidade de Deus (2024), celebrou a união na presença dos amigos como o casal Yanna Lavigne e Bruno Gissoni, Luiza Brasil, Rodrigo França e da família do casal. Bárbara estava deslumbrante em um vestido de cetim duchese de seda assinado pela designer e amiga, Helô Rocha.

“A inspiração inicial para o meu vestido era algo mais tradicional. Mas a Helô fez questão de transformar essa ideia e deixá-la mais moderna. Compartilhar todo o processo com ela foi uma experiência muito especial. Com o vestido me sinto empoderada, uma “mulherão” mesmo, ele reflete tudo o que admiro em uma mulher”, disse Bárbara.

Já o noivo escolheu um terno da marca Boss. A cerimônia começou ao som do pianista Jonathan Ferr, que emocionou Cris Paladino, Gabriela Hebling, Léo Galvão e os demais presentes. O casal encerrou a noite ao som da bateria da escola de samba Viradouro.