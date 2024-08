Reprodução: Instagram Poliana Rocha

Poliana Rocha , mulher do sertanejo Leonardo, surpreendeu ao postar , na última quinta-feira (29), uma foto nua durante um momento de sua rotina de beleza . "Com elas", escreveu a jornalista na publicação em que aparece sendo massageada.



Em suas redes sociais, a comunicadora publica fotos e vídeos do seu dia a dia, bem como os momentos de amor ao lado do marido. Recentemente, a musa comemorou a maturidade que a vida a trouxe.

Veja a foto que Poliana Rocha postou nas redes sociais:

Poliana Rocha Reprodução: Instagram

"Me sinto feliz por ter chegado na melhor fase da minha vida! Não é sobre idade. É sobre amor próprio", afirmou Poliana Rocha, que possui 47 anos. Na manhã desta sexta-feira (30), a influenciadora desejou um ótimo dia para os seguidores.



"Gente, bom dia! Passando aqui com carinho e amor para desejar uma sexta-feira incrível. Uma sexta-feira cheia de determinação, vontade de vencer, de fé, de garra. Desejo do fundo do meu coração só coisas boas para você", falou a mãe do cantor Zé Felipe.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .