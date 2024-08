Instagram/@gkay A influenciadora exibe abdômen sarado durante estadia na cidade turca

A influenciadora digital Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay , está sendo processada pelo Ministério Público Federal (MPF) , sob a acusação de descriminação racial.



A humorista, que estava sumida das redes sociais devido a uma onda de cancelamento, retornou aos holofotes com a denúncia criminal envolvendo o seu nome.

De acordo com as informações da jornalista Fábia Oliveira, a denúncia surgiu após uma postagem da influencer em sua conta no X, antigo Twitter. Ela escreveu: "Mais uma mordomia pra esses brasileiros que tanto gostam da vida boa e preguiçosa, esse tal de sistema de cotas. Uma palhaçada isso sim!”.

Gkay foi ouvida pela polícia e afirmou que as postagens foram feitas há cerca de 12 ou 13 anos. A influenciadora diz que nesse período estava na adolescência e que não tinha consciência do impacto de suas palavras.

O processo foi aberto pelo Ministério Público em julho de 2024.

