Reprodução Rei Charles III faz rara atualização do estado de saúde em meio a tratamento do câncer

Rei Charles III fez um pronunciamento sobre o estado de saúde em meio ao tratamento do câncer . Com 75 anos, o monarca foi diagnosticado com câncer de próstata e não revela detalhes do tratamento.

Durante a visita a Southport, na Inglaterra, Charles falou pouco, mas demonstrou estar confiante com o procedimento.

"Não estou tão mal", declarou ele.

Vale lembrar que o palácio de Buckingham não detalhou o tratamento do rei, mas confirmou que a doença foi detectada após uma cirurgia devido à próstata aumentada.

O câncer do Rei Charles III

No início do ano, o palácio de Buckingham revelou que o Rei Charles III foi diagnosticado com câncer. Assim como com Kate Middleton, a equipe não detalhou o tipo de câncer ou em que estágio a doença se encontrava.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $